La rivalutazione (perequazione) adegua ogni anno gli importi delle pensioni al costo della vita. A gennaio si effettuano il conguaglio dell’anno precedente e l’acconto di quello in corso. Il decreto ha fissato il tasso provvisorio per il 2027 al 3,2%, mentre l’indice definitivo 2026 resta all’1,4% senza conguagli.

Nel 2026 il trattamento minimo Inps è di 611,85 euro mensili (7.954,05 euro annui). Con il recupero della rivalutazione eccezionale dell’1,3% sale a 619,80 euro. Da gennaio 2027 dovrebbe arrivare a 631,43 euro mensili (8.208,58 euro annui), con un aumento di quasi 12 euro al mese. L’eventuale maggiorazione straordinaria per le minime dipende dalla Manovra.

La rivalutazione piena del 3,2% si applica solo agli assegni fino a quattro volte il minimo (2.447,40 euro lordi). Per le pensioni superiori si attende l’approvazione della Manovra, che prevede il ritorno a un sistema a scaglioni con percentuali decrescenti. Tra le ipotesi c’è anche quella di una rivalutazione fino a cinque volte il minimo.

Le prestazioni assistenziali vengono rivalutate integralmente del 3,2%. L’assegno sociale passa da 546,24 a 563,72 euro mensili; la pensione sociale da 450,17 a 464,58 euro e l’assegno vitalizio da 348,79 a 359,95 euro. Si aggiornano anche i relativi limiti di reddito.

Le pensioni di inabilità per invalidi civili, sordi e ciechi assoluti non ricoverati sono rivalutate al 100%. Per le indennità accessorie (come l’accompagnamento) valgono meccanismi diversi.

Vengono aggiornate le soglie di reddito per le pensioni di reversibilità, per la quattordicesima e per il bonus di 154,94 euro di dicembre. L’adeguamento del 3,2% interessa anche Assegno Unico, Assegno di inclusione, Supporto formazione e lavoro, congedi e altre misure familiari (importi e soglie ISEE).

Lo stesso tasso si applica ai massimali di NASpI, DIS-COLL, Cassa integrazione e ISCRO. Aumentano infine minimali e massimali per il riscatto della laurea e i versamenti volontari: per una laurea quinquennale agevolata il costo salirebbe di circa 1.000 euro.