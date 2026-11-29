«Bisogna continuare a tassare gli ultra ricchi dopo che se ne vanno» per almeno «10 o 15 anni». Gabriel Zucman, intervistato da La Stampa, spiega la sua proposta di patrimoniale, che prevede un prelievo del 2% sulle ricchezze superiori ai 100 milioni di euro.È lui, del resto, l’ideologo dell’imposta a cui si ispirano i progressisti di mezza Europa. A cominciare da La France Insoumise del masaniello Mélenchon e dal premier spagnolo Pedro Sánchez. Ma anche dei partiti italiani, se è vero, come rivela lui stesso, che sabato scorso Elly Schlein è andata a trovarlo a Parigi, in occasione del lancio del “Manifesto contro l’oligarchia internazionale”.E si capisce, visto che la proposta di patrimoniale che il Pd ha messo sui tribolatissimi tavoli programmatici del campo largo è ricalcata sulla sua. Ma a tradire l’affanno della sinistra, alle prese col rompicapo del fisco (il vertice di ieri si è chiuso con un rinvio, l’ennesimo, a domani dei conciliaboli sull’imposta), oltre a esigenze di posizionamento elettorale, c’è la natura stessa della patrimoniale. I cui effetti collaterali sono tutt’altro che irrilevanti. Da qui dunque, forse, l’attendismo un po’ peloso di Giuseppe Conte e gli scrupoli di Matteo Renzi.Del resto a confutare la tesi secondo cui la patrimoniale sarebbe la panacea alle disuguaglianze, è nientemeno che l’Osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica, fondato e diretto da Carlo Cottarelli, ex senatore dem. Ebbene, in uno studio di Marco Girelli, la granitica certezza ostentata dalla sinistra si sbriciola sotto i colpi della ricerca economica. Partendo da una premessa: in Italia, di patrimoniali, ce ne sono già parecchie. Perché tra Imu, bolli, imposte sulle successioni e donazioni e tasse di registro valgono 48 miliardi di euro. Ma soprattutto una patrimoniale avrebbe diverse controindicazioni, come la doppia tassazione del reddito, il disincentivo al risparmio e quindi agli investimenti, la fuga dei capitali.Ma andiamo con ordine.L’analisi riporta le proposte formulate da Pd, M5S, Avs e Cgil. Alleanza Verdi Sinistra chiede un’imposta progressiva sulla ricchezza al netto dei debiti e per scaglioni sopra i 5,4 milioni di euro (tra 1,7% e 3,5%). Secondo le stime dell’Osservatorio i contribuenti colpiti sarebbero compresi tra 69mila e 90mila, mentre il gettito dovrebbe essere di 16 miliardi.

Venendo al Pd, sebbene i dem non abbiano ancora formulato una proposta in via formale, il 21 novembre la segretaria Schlein al summit di Parigi si è detta favorevole all’idea di Zucman: un’aliquota del 2% sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro.Si tratta però di una “tassazione minima”: la somma di tutte le imposte dirette, comprese quelle sul reddito, deve essere pari ad almeno il 2% della ricchezza posseduta. Sarebbero 2.500 gli italiani interessati per un gettito di 8 miliardi. Venendo al M5S, anche in questo caso una proposta dettagliata non esiste. C’è però un disegno di legge depositato dal senatore Mario Turco che prevede l’introduzione di un’Imposta sulle grandi attività finanziarie, con franchigia a 1 milione di euro e aliquote progressive per scaglioni (dallo 0,4% sopra 1 milione fino all’1% oltre i 50 milioni).Verrebbero tassati solo gli investimenti finanziari, mentre sarebbero esclusi immobili, conti correnti, libretti di risparmio e depositi. Sarebbero 190mila le persone colpite per un gettito di 5 miliardi. Infine, il “contributo di solidarietà sulle grandi ricchezze” della Cgil. Anche questa sarebbe una patrimoniale progressiva per scaglioni (al netto dei debiti) sui patrimoni superiore ai 2 milioni (aliquotetra lo 0,883% e il 2,649%. Colpirebbe 467 mila contribuenti, con un gettito di 26 miliardi. Insomma, le proposte non mancano. E però, a essere rigorosi, non è detto che siano prive di effetti collaterali. Se è vero che l’Osservatorio riconosce che una patrimoniale sui super ricchi «può essere ragionevole in casi di urgenza», introdurla in modo strutturale presenta «qualche criticità».

Innanzitutto, c’è il rischio di tassare due volte il reddito.Colpendo il patrimonio, «il governo tassa il risparmio di un reddito che è già stato tassato».In secondo luogo, la patrimoniale, riducendo il reddito disponibile, disincentiva il risparmio e, di conseguenza, gli investimenti. C’è poi il tema della fuga dei capitali.«Nel caso di una tassa alla Zucman» spiega l’Ocp, «molti centimilionari troverebbero modi per non pagarla». Infine, c’è il tema della semplicità: perché complicarsi la vita con nuove imposte quando ci sono alernative più efficienti per ridurre le disuguaglianze? Ad esempio, ricorda l’Ocp, si potrebbe rafforzare la progressività dell’Irpef alzando le aliquote per le fasce di reddito più alte. Ma forse, per il campo largo, conta più la forma che la sostanza.“Che i ricchi piangano”, basta questo.