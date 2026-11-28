La clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 55 della Manovra 2027 introduce un correttivo per evitare che i pensionati con un assegno appena superiore a una determinata soglia ricevano, dopo la rivalutazione, un importo inferiore rispetto a chi percepisce una pensione leggermente più bassa.
Il problema nasce dal nuovo sistema di perequazione, che prevede sei fasce di rivalutazione, con percentuali progressivamente ridotte all’aumentare dell’importo della pensione. Partendo da un’inflazione provvisoria del 3,2%, gli assegni fino a quattro volte il trattamento minimo riceverebbero l’aumento pieno, mentre per quelli superiori le percentuali scenderebbero all’85%, 53%, 47%, 37% e 32%.
La clausola interviene proprio nei passaggi tra queste fasce. Se una pensione supera di poco una soglia e, a causa della percentuale di rivalutazione più bassa, rischia di raggiungere un importo inferiore rispetto a quello spettante a chi si trova esattamente sul limite precedente, l’aumento viene integrato. In questo modo viene garantito almeno lo stesso importo rivalutato riconosciuto alla fascia precedente.
Il meccanismo si applica a tutti i passaggi tra le sei fasce, comprese quelle che riguardano le pensioni più elevate. La tutela, tuttavia, riguarda soltanto gli assegni che superano di poco le singole soglie: oltre la fascia protetta, tornano ad applicarsi normalmente le percentuali ridotte.
La disposizione è ancora contenuta nel disegno di legge di Bilancio all’esame del Parlamento e potrebbe quindi subire modifiche. La clausola non elimina i tagli alla rivalutazione, ma evita penalizzazioni ingiustificate nei cambi di fascia.