Coronavirus, Roberto Burioni a L'aria che tira: "Cosa sta succedendo in Cina? La situazione pare molto grave"

Il coronavirus non è da prendere sotto gamba. Per Roberto Burioni si tratta di "un'epidemia molto grave, pericolosa che ancora però non nuoce all'Italia". Il virologo, in collegamento con Myrta Merlino all'Aria Che Tira, parla di due sostanziali problemi: sopravvalutare il virus o sottovalutarlo. Entrambi per Burioni hanno lo stesso effetto, ma "sottovalutare il problema - come è stato fatto - è ben più grave". E ancora: "Non sappiamo cosa stia succedendo in Cina, la situazione sembra molto grave". Parole pesantissime, quelle di Burioni, secondo cui insomma nessuno dovrebbe abbassare la guardia.

"Se si sottovaluta il Coronavirus muoiono delle persone - spiega -. La Cina lo ha dimostrato, non ha lasciato libertà di parola, ha aggredito i medici che davano l'allarme: questo ha fatto perdere tempo prezioso". Poi il chiarimento sulle mascherine che genera diversi e controversi dibattiti: "Non è efficace per proteggersi, è utile per quelli che stanno male". Infine come poteva mancare il plauso alle ricercatrice dello Spallanzani che hanno isolato il ceppo del virus, dimostrando "che la scienza è di vitale importanza".