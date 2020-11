Donald Trump, Enrico Mentana al Tg La7: "Frustrato e arrabbiato, si è trincerato nella Casa Bianca"

06 novembre 2020 a

“È l’ora decisiva”. Così Enrico Mentana ha aperto il Tg di La7 riferendosi ovviamente alle elezioni presidenziali americane, dove Joe Biden ha messo la freccia in tutti gli Stati chiave rimasti in gioco. Salvo clamorosi colpi di scena, Donald Trump sarà costretto a cedere la presidenza allo sfidante americano: Mentana ha svelato che è “in trincea” nella Casa Bianca, mentre il suo inviato a Washington lo definito “frustrato e arrabbiato perché secondo lui i repubblicani non gli stanno dando tutto il sostegno che merita in questa battaglia sulla frode elettorale”. In ogni caso Trump darà battaglia legale e non renderà facile l’accesso alla presidenza da parte dei democratici, ma ormai c’è ben poco che può fare, dato che i risultati attuali proiettano Biden a 306 voti elettorali, ben oltre la soglia minima di 270: a spoglio quasi concluso, Biden è avanti di 13mila voti in Pennsylvania, di 1.553 in Georgia, di 20mila in Nevada e di 43mila in Arizona. Trump ovviamente ha il pieno diritto di chiedere i conteggi, ma probabilmente ha perso davvero per un pugno di voti, soprattutto in quegli Stati chiave che invece quattro anni fa aveva conquistato sempre di misura.

