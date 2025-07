Donald Trump, la telefonata a Zelensky: "Colpire Mosca e San Pietroburgo"

Il 4 luglio scorso, mentre negli Stati Uniti si celebrava l’Independence Day, Donald Trump avrebbe avuto un colloquio telefonico con Volodymyr Zelensky. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il presidente degli Stati Uniti avrebbe incoraggiato in privato l’Ucraina a intensificare gli attacchi in profondità nel territorio russo, ipotizzando anche raid su Mosca e San Pietroburgo.

"Volodymyr, potete colpire Mosca? E anche San Pietroburgo?", avrebbe chiesto Trump durante la conversazione, secondo due fonti informate. Zelensky avrebbe risposto senza esitazioni: "Assolutamente. Possiamo, se ci date le armi". Armi a lungo raggio, intendevano entrambi. L’ex presidente avrebbe approvato l’idea, affermando che colpire nel cuore della Russia servirebbe a “far provare dolore” a Mosca e costringerla al tavolo negoziale.