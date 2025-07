Macron & Co, chi vuole lo scontro con gli Usa e ignora i danni all'economia

A scadenze regolari, un po’ come l’arrivo periodico degli uccelli migratori (significativamente, ogni anno, si comincia in genere con allodole e tordi), si ripropone una specie ben nota a etologi e politologi: il macronista italico. Ecco, in epoca di dazi, il macronista italico – sulla scia del vate Emmanuel dell’Eliseo – cerca il brivido dello scontro violento con Trump. Mostrandosi in posa plastica, l’esemplare macronista è più interessato alla durezza dell’invettiva contro la Casa Bianca che non al reale rischio di far danno all’economia italiana.

Per aver un’idea della posta in gioco, la sola Italia nel 2024 ha esportato negli Usa beni per un valore di 65 miliardi. Siamo cioè un paese venditore, e loro – la controparte – un paese compratore. Ecco: si è mai visto al mondo un venditore che prenda a male parole un compratore? No: ma il macronista italico non se ne cura e fa eccezione. Consideriamo un singolo settore specifico. L’intera Ue importa alcool dagli Usa per appena 300 milioni di euro l’anno (cioè pochissimo), mentre esportiamo lì beni dello stesso tipo per un valore di 5 miliardi l’anno (di cui circa 2 dall’Italia). Ha senso imbarcarsi in una guerra in cui chi ha così tanto da perdere siamo noi? Ha senso fare i fenomeni? Ha senso dissociarsi da chi – come il governo di Roma – punta a un negoziato pragmatico, esattamente com’è riuscito al Regno Unito?