Donald Trump dichiara guerra a Fox News: "Siete finiti". Voci fuori controllo: "Sì, lo sta per fondare"

Il verdetto delle presidenziali negli Stati Uniti è ormai ufficiale e pende tutto a favore di Joe Biden. È questo il pensiero più comune tra i repubblicani che sembrano sempre meno convinti del ricorso alla Corte Suprema di Donald Trump. "Nessuna prova di schede perse o alterate" è infatti il succo del discorso contenuto nel comunicato diffuso dai dipendenti delle autorità elettorali. In sostanza, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il presidente uscente può fare tutti i ricorsi che vuole, ma il partito deve preoccuparsi di vincere i due ballottaggi in Georgia e mantenere la maggioranza al Senato.

"Improvvisi balzi nella notte, molte anomalie: le prove dei brogli". Il guru Usa: "Possibile ribaltone pro-Trump, poi il caos". Scenario di guerra

E così a The Donald non resta che pensare al futuro, magari rivedendo i suoi piani. Il sito Axios ieri, giovedì 12 novembre, ha rilanciato la notizia dei preparativi per una nuova tv, aggiungendo altri particolari. Il clan Trump starebbe pensando a un canale in streaming, meno costoso e più facile da avviare rispetto a una tradizionale televisione via cavo. L'obiettivo è quello di mantenere il contatto con la base e, allo stesso tempo, dare una spallata alla Fox News con cui The Donald sembra ai ferri corti dopo l'affidamento in anticipo dell'Arizona all'avversario. Intanto il democratico Biden sta proseguendo, quasi indisturbato, nella formazione della sua squadra. Tra questi spunta Ronald Klain, possibile futuro capo dello staff alla Casa Bianca.

E pensare che Fox News era l’emittente preferita da Trump, nonché quella che più lo ha supportato durante la campagna elettorale del 2016: il presidente è andato su tutte le furie quando Fox è stata la prima ad assegnare l’Arizona al candidato democratico. Addirittura c’è stata una telefonata tra il genero Jared Kushner e Murdoch, con quest’ultimo che però si è rifiutato di annullare l’assegnazione. Probabilmente quello è stato il punto di rottura, con Trump che adesso si è scagliato contro Fox News anche in un tweet: “I loro ascolti quotidiani sono del tutto collassati. Molto triste vederlo succedere, ma hanno dimenticato cosa li ha resi di successo. Hanno dimenticato la gallina dalle uova d’oro”, ha tuonato “The Donald” che poi ha ritwittato commenti di alcuni suoi sostenitori secondo cui ormai è più affidabile l’emittente di destra NewsMax perché è l’unica che dà spazio alle teorie di brogli senza avere lo straccio di una prova. Ma d’altronde Trump è il primo a sapere che la sua battaglia legale non andrà da nessuna parte perché basata sul nulla: intanto però sta costruendo una narrazione politica che gli consentirà di presentarsi tra 4 anni per “vendicare” le “elezioni rubate”.

