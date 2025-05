Romania, Simion: "Chiesto l'annullamento delle elezioni"

Il leader dell’Alleanza per l’unione dei romeni (Aur) George Simion ha annunciato un ricorso contro l’esito del secondo turno delle elezioni presidenziali. Al ballottaggio, Simion ha perso contro il candidato indipendente e sindaco di Bucarest Nicusor Dan. Simion ha annunciato che solleverà la questione davanti alla Corte costituzionale "per le stesse ragioni per cui hanno annullato le elezioni di dicembre". Il giudice costituzionale romeno aveva annullato le elezioni presidenziali dopo il primo turno dello scorso novembre, motivando la decisione con il sospetto dell’ingerenza di attori legati alla Russia. Questo sospetto è stato poi certificato da indagini delle autorità romene e della Commissione europea. Le elezioni presidenziali in Romania si sono ripetute il 4 e il 18 maggio. Al ballottaggio Dan ha conquistato il 53,60 per cento, mentre Simion si è fermato al 46,40 per cento.