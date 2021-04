Principe Filippo, indiscreto: "Al massimo 8 minuti, sai dove ti spedisco?", minaccia all'arcivescovo in punto di morte

14 aprile 2021 a

a

a

Il funerale del principe Filippo, venuto a mancare venerdì scorso a pochi mesi dal compimento dei 100 anni, si terrà sabato nella St. George Chapel del castello di Windsor. Trattandosi di un evento fuori dal comune, ovviamente non mancano indiscrezioni, anticipazioni e curiosità sulla cerimonia, che di sicuro sarà rispettosa delle norme anti-Covid. E quindi soltanto 30 persone saranno ammesse “in presenza”: non sarà facile completare la lista dei partecipanti, alcuni membri della famiglia reale saranno costretti a rimanere a casa.

"Lo ha chiesto prima di morire". L'ultima impensabile volontà di Filippo sul carro funebre: stupore nel Regno Unito, eccolo | Guarda

Molto probabilmente la Regina Elisabetta siederà da sola, distanziata più del dovuto da tutti gli altri: un eccesso di precauzione nel suo caso è assolutamente necessario, dato che da oltre un anno sta vivendo in quella che viene chiamata la bolla del castello di Windsor. L’unica persona che potrebbe essere autorizzata a sederle accanto è Archie Miller-Bakewell, che essendo stato il segretario particolare di Filippo ha fatto parte della succitata bolla: i figli della Regina dovranno invece essere lontani da lei.

"Dove ha fatto la quarantena Harry". Indiscrezione sanguinosa, rottura totale con i Windsor a pochi giorni dal funerale di Filippo

Un dettaglio che sta destando molta curiosità riguarda la “minaccia” - ovviamente in senso ironico - che il principe di Edimburgo avrebbe rivolto all’arcivescovo di Canterbury: il Times ha rivelato che Filippo aveva imposto che il sermone non sarebbe dovuto durare più di otto minuti, altrimenti lo avrebbe fatto spedire nella Torre di Londra. Infine a trasportare la salma, come da sua precisa volontà, sarà un Range Rover Defender trasformato in carro funebre.

Dove terranno il corpo di Filippo (e in che bara) fino a che non morirà la Regina Elisabetta: roba da non credere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.