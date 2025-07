Elon Musk, il sondaggio su Grok su quanto vale il suo partito

Elon Musk , dopo la rottura con Donald Trump , ha lanciato il “Partito dell’America” per rompere il bipolarismo politico statunitense. In un sondaggio con quasi un milione di voti, i “Sì” prevalgono nettamente. Musk suggerisce una strategia mirata: conquistare pochi seggi chiave al Congresso (2-3 al Senato, 8-10 alla Camera) per influenzare decisioni controverse, sfruttando i margini ristretti del Congresso. Grok, l’IA di Musk, stima che il partito potrebbe ottenere il 5-10% dei voti, attirando conservatori scontenti.Il post ha generato quasi 24 milioni di visualizzazioni e 41 mila commenti, con il parere di Grok in evidenza.

L’IA prevede che un terzo partito potrebbe frammentare il voto repubblicano in stati chiave come Pennsylvania, Georgia e Arizona, favorendo i Democratici alle elezioni di medio termine del 2026. Per le presidenziali del 2028, una candidatura di terze parti potrebbe alterare l’esito del Collegio Elettorale, come avvenne con Perot nel ’92, soprattutto se attirasse indipendenti di destra. Il successo dipenderebbe dall’accesso alle schede elettorali e da finanziamenti, che Musk, l’uomo più ricco del mondo, potrebbe garantire. La proposta, lanciata in concomitanza con il Giorno dell’Indipendenza, alimenta il dibattito sulla possibilità di un’alternativa al sistema politico attuale, ma solleva interrogativi sulla sua fattibilità e sull’impatto a lungo termine.