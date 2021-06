Mar Baltico, jet italiani contro cacciabombardiere russo: alta tensione, un video pazzesco

12 giugno 2021 a

a

a

Un video che lascia assolutamente senza fiato, tanto che in poco tempo è diventato virale, tra i più visti online, almeno in Italia. Nelle immagini, ecco l'intervento di due caccia F-35 italiani contro un aereo Antonov An-12 russo, il tutto sopra il mar Baltico.

Nelle immagini si vedono i due caccia affiancare l'aereo russo, che non aveva comunicato la sua rotta: l'operazione dei nostri velivoli serviva ad identificare l'aereo e ad evitare problemi per i voli di linea. Ma non solo: poco prima, nel medesimo filmato, si vede un cacciabombardiere Sukhoi Su-30 sfidare il caccia italiano.

Video su questo argomento Vendetta del caccia russo contro l'Isis, in Siria Giovanni Ruggiero

Gli stealth tricolori erano decollati dalla base estone di Amari, i velivoli sono impegnati per la Nato nel garantire la sicurezza del piccolo Paese, l'Estonia, che non dispone di una propria avazione. Gli aerei militari russi, spesso, entrano nel Mar Baltico tenendo spenti i trasponder e senza comunicare il loro piano di volo, esponendo le flotte civili a grossi rischi. Non è chiaro però se il breve filmato mostri due episodi distinti oppure una sorta di "sfida" in cui il Sukhoi manovra per tenere lontanti dall'Antonov i jet tricolori. Le immagini, comunque, restano assolutamente spettacolari.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.