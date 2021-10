Belgio, quarta ondata Covid con l'85% di vaccinati: contagi alle stelle, il caso che spaventa la Ue (più del Regno Unito)

22 ottobre 2021 a

Quarta ondata di Covid in Belgio. Nonostante l'alto numero di persone vaccinate, il governo ha lanciato l'allarme sulla crescita esponenziale dei contagi. E sebbene abbia recentemente allentato l'uso obbligatorio delle mascherine, sta nuovamente iniziando a incoraggiare la popolazione a usarle per contrastare un aumento di contagi che ricorda le prime tre ondate dell'ultimo anno e mezzo. "Siamo chiaramente in una quarta ondata", ha detto il ministro della Sanità Frank Vandenbroucke alla rete Vrt, "vedremo un forte aumento delle infezioni e, purtroppo, dei ricoveri ospedalieri".

Insomma, non solo Gran Bretagna e Olanda, in questo momento anche il Belgio trema con oltre 3mila contagi al giorno (più 50 per cento rispetto alla settimana precedente). I ricoveri ospedalieri sono ormai 80 al giorno, con un incremento di oltre il 40 per cento. Anche se i numeri totali sono ancora gestibili, ci sono preoccupazioni per l'aumento esponenziale dei nuovi positivi, nonostante peraltro l'85 per cento della popolazione adulta sia vaccinata.

In particolare, nel Paese - tornato in rosso nella mappa dell'Ecdc - sono in aumento il numero di persone contagiate, ospedalizzate e anche quello dei decessi. Secondo le cifre fornite dall'istituto della sanità Sciensano, tra l'11 e il 17 ottobre sono state contaminate in media ogni giorno 3.249 persone, un incremento del 53 per cento rispetto alla settimana precedente. In quell'arco di tempo sono decedute circa 12 persone al giorno, un aumento del 32 per cento rispetto ai 7 giorni precedenti. I dati indicano inoltre che la settimana scorsa si sono registrate ogni giorno 87,7 ammissioni in ospedale, un aumento del 53 per cento rispetto ai 7 giorni precedenti. Il tasso di positività, in base ai test effettuati, è arrivato al 13 per cento mentre il tasso di riproduzione del virus è a 1,33.

