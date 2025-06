Jannik Sinner, nuovo record: la botta per i rosiconi (e i gufi)

Nella classifica Atp aggiornata Carlos Alcaraz riduce a 1.130 i punti di distacco da Jannik Sinner, ancora in testa alla graduatoria per 55 settimane consecutive. L'azzurro inizierà Wimbledon, la prossima settimana, con 10.430 punti e la certezza di restare in vetta anche dopo i Championships, comunque vada il terzo Slam della stagione. Nel ranking l'Italia si presenta con quattro giocatori tra i Top 40, che saranno teste di serie sull'erba inglese: oltre a Sinner, nella lista figurano Lorenzo Musetti (numero 7), Flavio Cobolli (24) e Matteo Berrettini (35). Saranno dieci complessivamente gli italiani direttamente ammessi in tabellone, in cui è rientrato anche Fabio Fognini dopo gli ultimi forfait di Arthur Fils e Casper Ruud.