L'aria che tira, Pina Picierno spiana la sinistra: "Perché l'Iran va fermato"

Pina Picierno ha mandato un messaggio chiaro a Elly Schlein e al Pd, il suo partito. Secondo l'eurodeputata del Nazareno l'Iran è il vero elemento di destabilizzazione del Medio oriente e che deve essere fermato in qualunque modo.

"Sicuramente Donald Trump non ha rispettato il diritto internazionale - ha spiegato a L'aria che tira da David Parenzo -. Su questo non c'è alcun dubbio. Ma come l'Iran non è stata rispettosa del diritto internazionale nel corso degli ultimi decenni. Che l'Iran sia stato un elemento di destabilizzazione dell'intera aerea mediorientale... come si diceva, il principale finanziatore del terrorismo, è un dato acclarato. Che l'Iran avesse un programma avanzato nella costruzione dell'atomica, pure, pare acclarato. E mi pare che il giudizio sulla necessità di evitare questo dato sia appunto un giudizio comune di tutti i leader europei. Io traggo dalle ultime ore qualche lezione. Intanto che un'Europa indifesa non serve a difendere la pace".