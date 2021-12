Flurona, primo caso di contagio da Covid e influenza insieme. Esperti in allarme: "Infezione strana"

30 dicembre 2021 a

Ora a fare paura è "Flurona", l'infezione simultanea da Covid e virus dell'influenza. In Israele, secondo quanto riferisce Ynet, è stato confermato il primo caso. La doppia infezione è stata identificata in una donna entrata in travaglio questa settimana al Rabin Medical Center di Petah Tikva. Secondo l'ospedale, la donna, che non è vaccinata contro nessuno dei due agenti patogeni, si sente bene ed è pronta alle dimissioni. Il ministero della Salute sta esaminando il caso e deve ancora determinare se una combinazione dei due virus causi una malattia più grave. I funzionari sanitari stimano che molti altri pazienti abbiano contratto entrambi i virus, ma non siano stati diagnosticati.

"L'infezione insieme di Covid e influenza è un po' strana perché in medicina si è sempre detto che se c’è un virus che dà una malattia impedisce che se ne sviluppi un'altra dovuta a diverso virus", osserva Roberto Cauda, infettivologo del Policlinico Gemelli di Roma e consigliere scientifico dell'Ema. "La spiegazione potrebbe stare nel fatto che il Covid causa un difetto di produzione di interferone e questo aprirebbe la strada all'altro virus, che in questo caso è quello dell'influenza". "Il caso riscontrato in Israele induce a dire ancor di più vaccinatevi anche contro l'influenza", conclude.

