Charlene di Monaco, "ricovero ad oltranza": drammatica conferma sulle sue condizioni, terrore nel principato

Preoccupano le condizioni di salute di Charlene di Monaco, che al momento è ancora ricoverata in una clinica svizzera. I problemi per la principessa sono iniziati quando lei era ancora in Sudafrica. Lì infatti avrebbe contratto una grave infezione a naso, orecchie e gola, che l'ha costretta a stare lontana dalla sua famiglia per diversi mesi. Adesso non sembra che le cose vadano meglio. Anzi.

Pare che Charlene resterà ricoverata ad oltranza, senza una data certa per le dimissioni, perché ancora debilitata e bisognosa di cure. Lo ha rivelato ad Express il giornalista Britanni Barger. Una fonte affidabile, visto che proprio lui è stato il primo a informare la stampa sulle operazioni chirurgiche che la principessa ha fatto in Sudafrica per l’infezione. La sua assenza, comunque, starebbe iniziando a pesare sia sui suoi figli che sui sudditi.

Sarebbe stata forte la delusione di non vedere la principessa a casa in occasione dei festeggiamenti di Santa Devota. In quel caso, i due gemelli, Jacques e Gabriella, hanno suscitato molta tenerezza. Non è escluso, comunque, che il malessere di Charlene possa essere causato dal marito Alberto. Sembra, infatti, che non ci sia più sintonia e che lei non abbia più fiducia in lui. Tuttavia, secondo l'esperto, quando ritornerà a Palazzo la principessa riprenderà in mano il suo ruolo e allontanerà le cognate dalla sua famiglia.

