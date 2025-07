Putin e Xi assenti al vertice dei Brics: il ribaltone sul nuovo ordine mondiale

Se nuovo ordine mondiale sarà, come sperano dalle parti di Mosca e Pechino, il "ribaltone" non passerà molto probabilmente dall'"anti-G7". Si aprirà infatti con due assenze pesantissime il vertice dei Brics in programma domani e lunedì a Rio de Janeiro, in Brasile. Non ci saranno né il presidente cinese Xi Jinping né quello russo Vladimir Putin. Un segnale che ridimensiona il peso del gruppo delle 10 economie emergenti nato come alternativa proprio al G7 e che di recente si è allargato a nuovi membri, fattore quest'ultimo che potrebbe averlo indebolito invece che rafforzato.

Il premier Li Qiang guiderà la delegazione cinese in Brasile al posto del presidente Xi. Nessuna motivazione ufficiale è stata fornita da Pechino, se non generici "impegni sovrapposti" del presidente, senza ulteriori dettagli. La sua assenza appare comunque inusuale, considerando che Xi ha partecipato a tutti i vertici Brics negli ultimi 12 anni. Diverso il caso della Russia. Putin, su cui pende un mandato di arresto della Corte penale internazionale (Cpi) per crimini di guerra legati alla deportazione forzata di minori ucraini, ha probabilmente rinunciato al viaggio per evitare imbarazzi ai padroni di casa. Il Brasile è infatti firmatario dello Statuto di Roma, che impone l'obbligo di arresto nei confronti di ricercati dalla Cpi. Già lo scorso anno Putin aveva rinunciato a partecipare di persona al vertice di Johannesburg dal momento che il Sudafrica non ne aveva garantito l'immunità diplomatica.