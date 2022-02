Regina Elisabetta, "la sovrana è morta": la menzogna da Hollywood fa piombare nel panico gli inglesi

23 febbraio 2022 a

Una notizia diffusa nelle scorse ore da Hollywood Unlocked, celebre portale di news con un ampio seguito sui social, ha gettato nel panico il Regno Unito. “Fonti vicine alla famiglia reale ci hanno comunicato in esclusiva che la regina Elisabetta è morta - si leggeva sul sito - doveva partecipare al matrimonio dell’editore di Vogue Edward Enninful, ma è stata trovata morta”. Bufala, ovviamente una bufala.

Nonostante non ci fosse alcuna conferma da Buckingham Palace - inutile anche intervenire -, la notizia è subito diventata virale sui social, almeno fino a quando un funzionario del Parlamento inglese non è intervenuto per smentire tutto. Diversi utenti però avrebbero preferito un intervento del Palazzo Reale, che invece non ha ritenuto necessario comunicare alcunché in relazione a quanto diffuso in rete. Ciò però ha prestato il fianco ai soliti “complottisti” del web, che addirittura hanno chiesto una foto della sovrana con un giornale in mano per dimostrare il fatto che sia ancora viva.

Resta comunque una certa apprensione nel Regno Unito per le condizioni della Regina Elisabetta, che a 95 anni è risultata positiva al Covid: è coperta da tre dosi di vaccino e ciò le ha permesso di sviluppare soltanto una leggera influenza, anche se pare che la sovrana si sia lamentata con un suo collaboratore per una certa rigidità muscolare. I medici le hanno prescritto riposo assoluto, costringendola a rinunciare a qualsiasi tipo di attività.

