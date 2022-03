Emmanuel Macron "improvvisamente invecchiato". Tracollo fisico, occhio a questa foto: come si è ridotto

12 marzo 2022 a

a

a

Tam tam impazzito sui social francesi. A meno di un mese dal primo turno delle elezioni d'oltralpe, non fanno che circolare immagini e video del presidente uscente. I media infatti rilanciano fotografie del presidente uscente Emmanuel Macron nelle quali appare improvvisamente invecchiato. Capelli bianchi, profonde rughe intorno agli occhi, alla bocca, sul collo.

Secondo il quotidiano francese Le Point questa circolazione di foto del "tracollo" del presidente non sono altro che uno strumento di marketing politico. Tant'è. Le immagini non mentono: i segni del tempo sul volto di Macron, che ha 44 anni, sono evidenti. Del resto non sta di certo trascorrendo giorni tranquilli. Il presidente francese è alle prese con un complesso ruolo di "mediatore" diplomatico tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky, oltre a essere in piena campagna elettorale per un secondo mandato.

Mario Draghi tagliato fuori dal vertice sulla guerra: lo schiaffo degli "alleati" all'Italia

Insomma, più che una operazione di marketing la trasformazione fisica del capo dello stato francese e il suo invecchiamento accelerato sarebbero da leggere come il segno dell’usura del potere, delle sfide inedite che Macron ha dovuto affrontare durante il suo primo mandato: dalle proteste dei gilet gialli al conflitto russo-ucraino con lo spettro di una Terza Guerra mondiale e non da ultimo la pandemia.

"Dove portano i corridoi umanitari dei russi". Putin la mossa sporchissima e "immorale": civili ucraini usati come carne da cannone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.