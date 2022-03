Orrore in palestra, scaglia un peso di 20 kg sulla testa dell'uomo sdraiato: immagini molto forti

21 marzo 2022 a

a

a

Immagini che sconvolgono e che arrivano direttamente da una palestra, la Next Level Gym, che si trova a Roebery, sud-est di Darwin, Australia. Un video per il quale un 33enne australiano è stato arrestato e condannato al carcere. Già, perché il tizio ha scagliato sulla testa di un altro uomo, sdraiato mentre si allenava, un peso di 20 chilogrammi.

Le immagini risalgono a ottobre 2020: come riporta il Daily Mail ripreso da Dagospia, mentre l'altro uomo si allenava sdraiato, Ryan - questo il nome del colpevole - ha improvvisamente preso un piatto da 20 chilogrammi e lo ha fatto cadere sulla sua testa.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Nel video, impressionante, si vede Ryan camminare tranquillamente, poi accelerare, simulare goffamente una caduta e far precipitare il peso sul volto dell'altro uomo, che cade a terra, dunque resta agonizzante sul pavimento con il viso e la testa piena di sangue. Anche Ryan resta ferito al piede, dunque prima si allontana, poi si riavvicina e chiama un'ambulanza.

Nell'impatto la vittima ha riportato la frattura del cranio, un taglio al sopracciglio, gonfiore al visto e "impatti psicologici significativi e in corso". Per il giudice John Burns si è trattato di azioni "molto pericolose", e volontarie. E ancora si apprende che i rapporti tra i due sarebbero stati amichevoli. Ryan da par suo parla di gesto accidentale, insomma di essere scivolato. Ma la tesi, osservando il video, proprio non convince. L'aggressore è stato condannato a 19 anni di carcere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.