Joe Biden, disastro nei sondaggi: "Gli americani non si fidano di lui", come lo ha ridotto Putin

27 marzo 2022 a

a

a

Disastro Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti cala nei sondaggi. La fiducia del suo Paese nei confronti della sua capacità di gestire la guerra in Ucraina diminuisce sempre di più. Nello specifico, il gradimento del capo della Casa Bianca negli Stati Uniti è calato al 40%, il livello più basso dall'inizio del suo mandato. Lo rileva il nuovo sondaggio condotto da Nbc News.

L'Italia aumenta la produzione dei caccia F-35, "negoziato riservato" Draghi-Biden: le conseguenze sulla guerra

Il calo sembra essere comunque progressivo. Già a gennaio, infatti, il gradimento era al 43%. Dalla rilevazione, inoltre, emerge che ben 7 statunitensi su 10 hanno poca fiducia nella capacità del presidente di affrontare l'invasione russa dell'Ucraina. Addirittura 8 su 10 temono che la guerra porterà a un aumento irrimediabile dei prezzi del gas. Per non parlare poi del terrore che si arrivi all'utilizzo di armi nucleari.

Video su questo argomento "Eroismo personale". L'elogio di Putin ai membri della Guardia Nazionale

Questo sondaggio, condotto tra il 18 e il 22 marzo, cioè prima del viaggio in Europa di Biden, sottolinea anche che la maggioranza degli americani, il 57%, ritiene che gli Stati Uniti siano già in guerra con la Russia. Nel frattempo il presidente continua a fare gaffe in pubblico. Una delle ultime risale al discorso fatto in Polonia, nel quale Biden ha parlato di "cambio di regime" in Russia. Salvo poi essere smentito dalla Casa Bianca.

Video su questo argomento Biden aumenta le tensioni: "Per l'amor di Dio, Putin non può restare al potere"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.