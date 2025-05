Albania, Edi Rama verso il quarto mandato: ecco l'esito delle elezioni

Secondo gli exit poll, dunque, i socialisti di Rama - che hanno incentrato la loro campagna elettorale sulla prospettiva di adesione dell'Albania alla Ue - hanno ottenuto il 3,1% in più dei voti rispetto alle ultime elezioni politiche, mentre l'opposizione ha perso l'8,2%. Sempre secondo gli exit poll di Albanian Post, poi, il partito Mundesia di Agron Shehaj ha ottenuto il 3,6%, pari solo a 2 seggi, a causa dell'ampia distribuzione dei voti in tutta l'Albania, con una concentrazione solo nel distretto di Tirana.

Edi Rama verso il quarto mandato da premier. Secondo gli exit poll pubblicati dall'Albanian Post, i socialisti hanno ottenuto il 51,8% dei voti alle elezioni parlamentari che si sono svolte oggi, mentre l'opposizione guidata dal Partito democratico dell'ex presidente Sali Berisha si è fermata al 38%. In termini di seggi, il Ps ne conquisterebbe 79 su un totale di 140, contro i 54 dell'opposizione conservatrice.

Il 60enne Rama, al potere dal 2013, puntava al quarto mandato consecutivo. Mentre il suo principale rivale, Berisha, si era candidato alla guida dell'"Alleanza per la Gloriosa Albania" nel tentativo di unire la frammentata opposizione di destra. La piena adesione all'Ue, in ogni caso, è stata la promessa principale durante l'intera campagna elettorale: nei Balcani occidentali il processo di integrazione euro-atlantica ha ricevuto un netto impulso nel contesto della guerra in Ucraina e di una situazione geopolitica globalmente tesa.