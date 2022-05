Cina pronta a invadere Taiwan: "Siamo pronti". L'audio segreto che svela tutto, cosa può accadere

31 maggio 2022 a

a

a

Sembrerebbe essere sempre più vicina l'invasione della Cina in Taiwan. A confermare tale tesi ci sarebbe un audio segreto risalente a una settimana fa e diventato virale su Twitter e Youtube Pechino. Da tale audio si evince che sarebbe pronta un'azione militare che mobiliterebbe anche gli Usa, teoria confermata dalle ultime dichiarazioni di Biden. Nella nota audio di 52 minuti si sentirebbe parlare di un incontro segreto all'Esercito popolare di liberazione cinese e i vertici civili del Guangdong per preparare l'invasione.

Non è stata confermata la veridicità dell'audio ma è stata comunque considerata attendibile da molti analisti e soprattutto dall'attivista per i diritti umani Jennifer Zeng che ne ha anche pubblicato una trascrizione nel suo sito web. Secondo quanto riporta l'attivista i partecipanti all'incontro segreto includerebbero Zhou He, generale comandante della regione militare del Guangdong e anche il membro del comitato permanente del Comitato provinciale della regione Wang Shouxin. In tale audio si discute l'istituzione di un comando militare-civile per organizzare la transizione di Guangdong in guerra.

Nello specifico la provincia di Guangdong dovrebbe supportare lo sforzo bellico fornendo 239 differenti risorse e materiali, per un totale di 140mila uomini, 935 navi di vario tipo e 1.653 sistemi non guidati o a pilotaggio remoto. Lo scorso 23 maggio Joe Biden aveva riferito che sarebbe stato pronto a intervenire militarmente nell'eventualità di un'invasione di Taiwan da parte della Cina. "Sì, è un impegno che abbiamo assunto. Ma l’idea che (Taiwan) possa essere presa con la forza non è semplicemente appropriata. Destabilizzerebbe l’intera regione. Pechino non ha la giurisdizione per prendere Taiwan con la forza" ha dichiarato il Presidente degli Usa.

