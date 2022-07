Florida, fulmine colpisce in pieno l'auto in corsa: il video della sciagura

06 luglio 2022 a

a

a

Paura in Florida dove un fulmine ha colpito un'auto in autostrada. A immortalare la terrificante scena ci ha pensato inconsapevolmente un passeggero di un'altra vettura. Sul pick-up che procedeva spedito davanti viaggiavano il marito e i tre figli della donna che ha filmato quanto accaduto. Come mostrato dal video, l'automobile è stata colpita dal fulmine mentre in cielo si vedeva un forte temporale.

Preso in pieno da un fulmine: bambino di 9 anni muore su un campo da calcio, paura nel Regno Unito

Nulla di cui preoccuparsi, però. Tutti a bordo ne sono usciti illesi. Non si può dire lo stesso del veicolo, completamente distrutto e reso inutilizzabile dagli effetti del maltempo. Ma come è stato possibile che nessuno all'interno dell'abitacolo abbia riportato danni? Secondo gli esperti la composizione prevalentemente in metallo della vettura, come una gabbia di Faraday, è stata in grado di proteggere dal fulmine, facendo scorrere la corrente elettrica sulla superficie esterna e scaricandola a terra.

Video-giocare durante un temporale? Pessima idea, il joypad diventa "killer": il dramma di un uomo in Tennessee

Ma non è la prima volta che in Florida accade un evento simile. Qualche tempo fa, un uomo è uscito in giardino, quando un fulmine ha colpito la terra del suo vicino di casa ed è esploso in una palla di fuoco fiammeggiante.

Fulminata dalla piastra per capelli a 14 anni, morta sul colpo: un "errore" sconcertante

Qui il video della disavventura avvenuta in Florida, dove un'auto è stata colpita in diretta da un fulmine

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.