Bielorussia, manovre al confine: "A Gomel anche truppe territoriali"

Nuove tensioni al fronte. Questa volta a creare non poche preoccupazioni è la Bielorussia, dove oggi sono iniziate le esercitazioni di comando e personale con la partecipazione di truppe territoriali. Sta avvenendo - per la precisione - nella regione di Gomel, al confine con l'Ucraina. Lo ha riferito il Ministero della Difesa della Bielorussia su Telegram. E' stato specificato inoltre che l'addestramento durerà tre giorni, dal 12 al 14 luglio.

Per quale motivo la Bielorussia ha iniziato questo tipo di operazione? Lo scopo dichiarato - come riporta il Corriere della Sera - è quello di valutare la prontezza delle unità militari formate delle truppe territoriali a svolgere compiti di addestramento e combattimento e migliorare le capacità degli ufficiali di riserva ai posti di comando. Il timore però è che dietro ci sia dell'altro, per esempio la possibilità di un coinvolgimento nella guerra in Ucraina.

A complicare ancor di più le cose è la recente dichiarazione del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, il quale ha spiegato che per ora non c'è spazio per alcun negoziato con l'Ucraina. "No, questo è fuori questione ora", ha detto Peskov ai giornalisti, quando gli è stato chiesto se il presidente russo Vladimir Putin e il collega turco Recep Tayyip Erdogan abbiano discusso della ripresa dei negoziati con l'Ucraina durante la conversazione telefonica avuta ieri.

