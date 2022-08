Regina Elisabetta, "non si può muovere": scelta senza precedenti

27 agosto 2022 a

a

a

Ansia e preoccupazione per la Regina Elisabetta. Le sue condizioni di salute non sarebbero ottime. Per questo i suoi medici le avrebbero sconsigliato di andare a Londra il prossimo 5 settembre, quando verrà conferito l’incarico di primo ministro al vincitore delle primarie del partito conservatore, dopo le dimissioni di Boris Johnson. La tradizione, infatti, vuole che la nomina avvenga a Buckingham Palace oppure al Castello di Windsor. I favoriti sono Rishi Sunak e Liz Truss. Quest’anno, però, potrebbe esserci un cambio di programma.

La Sovrana, in particolare, avrebbe dei problemi di mobilità che negli ultimi tempi l'hanno costretta a gestire diversamente i suoi impegni ufficiali. Al momento Sua Maestà si trova a Balmoral, in Scozia. È lì che sta trascorrendo le sue vacanze dallo scorso luglio. E, viste le sue condizioni, non è escluso che sia il nuovo primo ministro ad andare da lei in Scozia per la cerimonia di insediamento.

Per ora, comunque, nulla di certo. Buckingham Palace non ha emesso alcun comunicato. Secondo People, però, l'annuncio verrà fatto la prossima settimana. "Alla Regina è stato consigliato di non mettersi in viaggio - ha detto una fonte al Sun -. Ma naturalmente nessuno può dire alla Regina ciò che può fare e in definitiva è una sua decisione”.