Macron al telefono con Putin, "conseguenze catastrofiche": cosa sta per accadere

Vladimir Putin ed Emmanuel Macron hanno avuto un colloquio telefonico parecchio intenso oggi. Lo ha fatto sapere il Cremlino, sottolineando che la conversazione è avvenuta su iniziativa del presidente francese. Stando all’agenzia Ria Novosti, i due capi di Stato avrebbero parlato soprattutto della situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. E a tal proposito Putin avrebbe parlato di "attacchi regolari degli ucraini all’impianto, anche agli stoccaggi delle scorie radioattive". Cosa che potrebbe avere "conseguenze catastrofiche".

Nel colloquio telefonico - come riportato dal Corriere della Sera - Macron e Putin avrebbero parlato anche dell'intenzione di avviare una "interazione non politicizzata" su tutto ciò che riguarda la centrale di Zaporizhzhia. Il tutto con il coinvolgimento dell’Aiea. Ieri Zelensky aveva sentito Macron per parlare proprio della centrale e in quell'occasione aveva chiesto al presidente francese di intercedere con i russi affinché gli uomini di Putin lasciassero il sito.

Sempre nel corso della telefonata con Macron, poi, Putin avrebbe detto al suo omologo francese che Kiev utilizza "armi occidentali contro le infrastrutture civili nel Donbass". La notizia è stata riportata dal servizio stampa del Cremlino citato dalla Tass. Intanto Joe Biden a una domanda sulla ritirata dei russi in alcune città ha risposto: "Le cose sono in corso, è troppo presto per parlare".