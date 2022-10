Ucraina, "camera di tortura russa": l'orrore, cosa state vedendo

Denti d'oro sottratti dai russi ai morti ucraini. Nuove sconcertanti "istantanee" dalla guerra. La polizia ha reso noto di aver scoperto una "camera di tortura" nella città di Pisky-Radkivski, precedentemente occupata dai russi, nella regione nord-orientale di Kharkiv. Tra gli oggetti rinvenuti all'interno della stanza, anche un contenitore pieno di denti d'oro estratti. "Dopo la liberazione del villaggio di Pisky-Radkivski - ha scritto su Facebook Serhiy Bolvinov, capo del dipartimento investigativo della polizia nazionale nella regione di Kharkiv - i residenti locali hanno riferito alla polizia che nel seminterrato di una delle case, da cui provenivano costantemente urla, erano tenuti prigionieri residenti locali, soldati dell'Ato (l'antiterrorismo ucraino, ndr) e prigionieri di guerra delle forze armate ucraine. Investigatori e pubblici ministeri stanno lavorando per stabilire tutti i fatti che hanno avuto luogo in questa camera di tortura".

"Non riesco a smettere di pensare a questa scatola di protesi di denti d'oro che è stata trovata dopo la disoccupazione del villaggio di Pisky-Radkivski nella regione di Kharkiv - scrive su Twitter Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Interni di Kiev che si descrive come "patriota ucraino" e "nemico della propaganda russa" -. Simili sono stati trovati oltre 70 anni fa nei campi di concentramento. Auschwitz e Buchenwald ucraini.

