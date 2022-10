Ellerby-choc, cosa trovano sotto il pavimento di casa: "Venduto a 860mila euro"

09 ottobre 2022 a

Un vero colpo di fortuna per una coppia della Gran Bretagna. A Ellerby, nel North Yorkshire, marito e moglie hanno rinvenuto nascosto sotto il pavimento della cucina un vaso risalente all'epoca di re Giacomo I (1567-1625) e contenente 264 monete d'oro. I due hanno deciso di metterlo in vendita, all'asta, per ben 755mila sterile, ossia 860mila euro.

A decretare la loro fortuna una vera e propria casualità. La coppia tre anni fa ha deciso di cambiare il pavimento della loro villetta. Da qui la clamorosa scoperta. Oltre al vaso, infatti, preziosissime sono le monete rinvenute. Alcune di queste hanno più di 400 anni, risalendo al 1610, mentre altre sono del 1727. Le monete erano tutte state conservate in una coppa di terracotta invetriata al sale per circa tre secoli. Il tesoretto era di Joseph Fernley e la consorte Sarah Maister, entrambi appartenenti a una ricca e influente famiglia di mercanti di Hull. I due commerciavano minerale di ferro, legname e carbone.

Si tratta, secondo gli esperti, di una delle più importanti scoperte. A confermarlo il banditore Gregory Edmund: "La vendita è stata unica per tanti motivi. La storia delle monete, il metodo del ritrovamento e la rara opportunità di acquistarle all'asta. Tutto ciò ha dato vita ad un'asta vivace ed energica, facendo salire il prezzo. Così le 264 monete del tesoro di Ellerby hanno trovato una nuova casa. Gli acquirenti sono accorsi da tutto il mondo per condividere la storia di Sarah e Joseph Fernley e il privilegio di possedere una parte del loro tesoro di 292 anni". Insomma, un ritrovamento che avrà sicuramente cambiato la vita della coppia.