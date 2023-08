Spagna, la scelta clamorosa del Re: Feijòo deve formare il nuovo governo

23 agosto 2023 a

Il re di Spagna Felipe VI ha deciso di proporre il leader del Partito popolare Alberto Núñez Feijóo come candidato per formare il nuovo governo in Spagna. Lo ha annunciato la presidente del Congresso, Francina Armengol, parlando dalla Camera bassa, dopo aver incontrato il capo di Stato al Palazzo della Zarzuela. Feijóo ieri aveva chiarito che avrebbe accettato l’incarico qualora il re glielo avesse conferito.



E, dopo essere stato scelto, ha ringraziato il sovrano assicurando che darà «voce a chi vuole stabilità e moderazione» Non è stata ancora decisa una data in cui il popolare dovrà presentarsi al Congresso per ricevere la fiducia. Il leader popolare conta per il momento, su 172 voti che non sarebbero sufficienti per avere la fiducia dalle Cortes. Biosgna vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.

"Strappato il seggio decisivo". Per Sanchez è finita, terremoto in Spagna

L'accordo tra i socialisti di Sanchez e i partiti indipendentisti aveva portato all'elezione del nuovo presidente del Parlamento. Una circostanza che lasciava intravedere un accordo anche per la formazione del governo. Ma il Re ha deciso di provare la strada del centrodestra. Nelle prossime ore il premier incaricato dovrà verificare in Aula i numeri per la formazione del nuovo governo.