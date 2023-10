Israele-Hamas, la diretta. "Attacco pianificato da pochi comdandanti. Iran in campo? Ecco quando"

10 ottobre 2023 a

Dopo il via all'operazione "Diluvio al-Aqsa" l'attacco di Hamas ad Israele, la durissima risposta contro la Striscia di Gaza: prima l'attacco aereo, ora l'azione di terra, che potrebbe iniziare entro la fine della giornata di oggi, martedì 10 ottobre. Tensioni anche con il Libano. Gli Usa: non abbiamo prove del coinvolgimento di Israele. Due italiani dispersi. Segui la diretta.

Ore 7.10 - Hamas: pronti a lunga guerra e scambio prigionieri

Hamas si dice pronta a combattere una lunga guerra con Israele e utilizzerà le decine di ostaggi tenuti a Gaza per garantire il rilascio dei palestinesi detenuti in Israele e all'estero: così un funzionario del gruppo militante citato dai media internazionali. Ali Barakeh, tra i leader del gruppo in esilio a Beirut, ha dichiarato che Hamas ha un arsenale di razzi che durerà a lungo. "Ci siamo preparati bene per questa guerra e per affrontare tutti gli scenari, anche quello di una lunga guerra", ha aggiunto Barakeh, spiegando che Hamas utilizzerà gli ostaggi per garantire il rilascio delle persone detenute nelle carceri israeliane e persino di alcuni palestinesi imprigionati negli Stati Uniti. "Siamo rimasti sorpresi da questo grande crollo. Stavamo progettando di ottenere qualche risultato e di prendere prigionieri per scambiarli. Questo esercito è una tigre di carta", ha concluso riferendosi all'attacco.

Ore 06.44 - Pratica di Mare, in arrivo aerei militari con italiani a bordo

Sono in arrivo all'aeroporto di Pratica di Mare i due aerei militari italiani Boeing Kc767 con a bordo circa 200 connazionali che stanno così rientrando da Israele. Il primo volo era decollato da Pratica di Mare ieri sera intorno alle 23, il secondo invece si trovava in Kuwait e dopo uno scalo a Cipro ha raggiunto l'aeroporto di Ben Gurion.

Ore 06.07 - Israele, trovati i corpi di circa 1.500 terroristi.

Secondo quanto si apprende, in Israele "sarebbero stari ritrovati i corpi di circa 1.500 terroristi palestinesi". Ma la caccia agli infiltrati non sarebbe ancora terminata.

Ore 05.47 - Gaza, due giornalisti palestinesi uccisi in attacco aereo

Due giornalisti palestinesi sono stati uccisi e un altro ferito in un attacco aereo israeliano contro un edificio residenziale nella parte occidentale della Striscia di Gaza, secondo quanto dichiarato dell’ufficio stampa governativo controllato da Hamas. I reporter Saed Al-Taweel e Mohammed Sabah sono rimasti uccisi nell’attacco aereo mentre stavano seguendo l’evacuazione di un edificio minacciato.

Ore 04.44 - Hamas: attacco pianificato a Gaza da una manciata di comandanti

Soltanto un piccolo numero di alti comandanti a Gaza era a conoscenza dei piani per l'attacco contro Israele. E ancora: Iran e gli Hezbollah libanesi non hanno partecipato alla pianificazione delle operazioni, ma "si uniranno alla battaglia se Gaza sarà sottoposta ad una guerra di annientamento": questo quanto sostiene Ali Barakeh, membro della leadership di Hamas in esilio, all’Associated Press. Per Barakeh, oggi in Libano, l’attacco è stato pianificato da una mezza dozzina di alti comandanti di Hamas a Gaza e nemmeno gli alleati più stretti del gruppo sono stati informati in anticipo sui tempi. "Solo una manciata di comandanti di Hamas sapeva quando sarebbe scattato". Dunque ha aggiunto che nessuno del comando centrale o dell’ufficio politico di Hamas era nella capitale libanese la settimana scorsa.

Ore 02.55 - Gaza, scontri a fuoco fra esercito israeliano e miliziani di Hamas

L’esercito di Israele sta ingaggiando molteplici scontri a fuoco con i miliziani di Hamas lungo il confine della Striscia di Gaza: lo conferma il quotidiano israeliano Hareetz.

Ore 02.00 - Gaza, esplosioni e sirene antimissile nelle aree di confine in Israele

Fortissime esplosioni nella Striscia di Gaza: lo confermano diversi residenti e lo mostrano le immagini live dei feed internazionali. Il quotidiano israeliano Hareetz riferisce che le sirene antimissile risuonano nelle aree di confine.

Ore 00.34 - Boeing per il rientro degli italiani

Secondo quanto si apprende, dei boeing con boeing militari kc767 italiani diretti in Israele si stanno organizzando in queste ore in Italia per il rientro di connazionali. Non è ancora chiaro l'orario della partenza né il numero dei velivoli.