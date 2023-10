Israele, Capezzone: "L'ossessione dell'Onu? Incolpare sempre Tel Aviv"

15 ottobre 2023 a

a

a

Mentre prosegue la guerra in Israele, innescata dall'attacco del gruppo terroristico Hamas più di una settimana fa, le Nazioni Unite sembrano muoversi solo in una direzione, come sottolinea Daniele Capezzone su Libero: "L’Onu è posseduto da una vera e propria ossessione contro Gerusalemme. Nel 2022, l’Assemblea Generale dell’Onu ha approvato più risoluzioni critiche contro Israele di quanto abbia fatto contro tutte le altre nazioni messe insieme".

Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale di Daniele Capezzone