Israele-Hamas, la diretta. Raid in Libano. Si apre il valico di Rafah

Viaggio-lampo per Joe Biden in Israele, molto più breve del previsto: ha ottenuto pero l'apertura del valico di Rafah, che avverrà nelle prossime ore. Israele, si infiamma il fronte col libano. Dopo la strage all'ospedale, gli attacchi alle ambasciate. Segui la diretta

Ore 06.43 - Tre palestinesi uccisi in Cisgiordania

Si aggrava il bilancio degli scontri tra palestinesi e esercito israeliano in Cisgiordania. Tra le vittime due ragazzini. A dare la notizia l'agenzia di stampa ufficiale palestinese WAFA. Le forze israeliane sono intervenute nel villaggio di Budrus, a ovest di Ramallah, uccidendo un giovane, Gebriel Awad, e ferendone un altro. In altri scontri, un quattordicenne è stato ucciso da un proiettile alla testa in un campo profughi a sud di Betlemme e un sedicenne è morto colpito da un proiettile nella città di Tulkarem.

Ore 06.36 - Xi: Cina con Egitto per maggiore stabilità in Medio Oriente

Si apre un ponte diretto tra Pechino e Il Cairo. La Cina confida di collaborare con l’Egitto per portare "maggiore stabilità" in Medio Oriente, nel mezzo delle tensioni nella regione per il conflitto tra Israele e Hamas. È quanto ha sostento il presidente Xi Jinping incontrando oggi a Pechino il premier egiziano Mostafa Madbouli, nell’ambito degli ultimi impegni legati al terzo forum sulla Belt and Road Inititative (Bri), che si è conclusa ieri, mercoledì 18 ottobre. "La Cina è disposta a rafforzare la cooperazione con l’Egitto e a infondere maggiore certezza e stabilità nella regione e nel mondo", ha affermato il leader cinese, nel resoconto presentato in un tervento al network statale Cctv.

Ore 05.12 - Biden: No a intervento Usa se Hezbollah attacca, ma valutiamo

Joe Biden ha definito "non vera" la notizia secondo cui la sua amministrazione avrebbe detto a Israele che le forze Usa combatteranno al fianco delle truppe israeliane in risposta a qualsiasi attacco del movimento libanese Hezbollah contro lo Stato ebraico. Incalzato dai giornalisti Biden tuttavia ha affermato: "I nostri militari stanno parlando con quelli israeliani in merito a quali siano le alternative" in caso di attacco di Hezbollah, ha concluso Biden.

Ore 04.33 - Israele, colpiti obiettivi di Hezbollah nel sud

L’esercito di Israele afferma che sta colpendo in queste ore obiettivi di Hezbollah in Libano. La tv libanese Al Mayadeen ha riferito che gli attacchi aerei hanno preso di mira due villaggi nel sud del Paese nelle prime ore di oggi: missili sono stati lanciati contro Kafr Shuba e vicino a Odaisseh

Ore 03.39 - Sunak oggi in Israele

Il primo ministro britannico Rishi Sunak si recherà in Israele oggi, giovedì 19 ottobre, prima di recarsi in altri Paesi della regione, nel tentativo di attenuare il conflitto tra Israele e Gaza, ha dichiarato il suo ufficio. "L'attacco all'ospedale Al Ahli dovrebbe essere un momento di svolta per i leader della regione e del mondo intero, affinché si uniscano per evitare un'ulteriore pericolosa escalation del conflitto», ha dichiarato Sunak in un comunicato. «Farò in modo che il Regno Unito sia in prima linea in questo sforzo»

Ore 03:15 - "Raid israeliano contro una postazione siriana nel sud"

Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani Israele avrebbe lanciato un attacco aereo contro una postazione militare del regime nel sud della Siria, a pochi giorni da un attacco all'aeroporto di Aleppo nel nord. "Esplosioni sono risuonate nella provincia di Quneitra dopo un attacco israeliano contro una posizione dell'esercito siriano", ha affermato l'Ong con sede nel Regno Unito, che dispone di una vasta rete di fonti nel Paese dilaniato dalla guerra. I suoni delle esplosioni sono stati uditi anche nelle alture del Golan (sud), ha aggiunto l'organizzazione, senza specificare la fonte degli spari.