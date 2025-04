Aryna Sabalenka e lo scacciamosche: un messaggio alla bielorussa

Tutto è partito nel match vinto di rimonta contro la belga Elise Mertens , dopo aver perso il primo set ed essere andata al bagno, Sabalenka aveva iniziato a discutere con il suo staff non essendo d’accordo nelle motivazioni date dal proprio allenatore sulla sconfitta in quel primo set. Poi era arrivata la rimonta della russa, in quel momento visibilmente nervosa.

Nel match contro Stearns, per esorcizzare quel momento, lo staff di Aryna è entrato con degli scacciamosche nel palazzetto, per ironizzare sull’atteggiamento avuto dalla bielorussa nel match precedente preso con il sorriso dall'allenatore che ha ribattuto: "Ci sono delle mosche che volano?”, per prendere in giro la gestualità della tennista bielorussa. La cosa ovviamente è finita lì, anche perché poi Sabalenka ha portato a casa la vittoria. Gli stessi scacciamosche sono stati fatti sventolare dopo la vittoria, ben in vista per Aryna. Un'iniziativa per scherzare con lei, ma anche per mandarle un messaggio ironico sull'importanza di ascoltare il suo angolo.