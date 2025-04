Affari tuoi, "che caz***a che hai fatto". Davide travolto dopo i titoli di coda

Come spesso accade, gli utenti di X si dicono in grado di leggere gli "indizi" disseminati nel corso della puntata: "Già con il fatto che gli faceva aprire un pacco alla volta con tutti quei blu ancora in gioco doveva fargli capire che i 200k li aveva lui". Particolarmente criticato il ricorso al sogno premonitore di Davide. "Stefano che sente 'sogni' e gli cascano le braccia ", "Quando parlano dei finti sogni perdono sempre", "STEFANO STUFO DEI SOGNI STO VOLANDOOOOOH", "LA FACCIA DI STEFANO SUI SOGNI", "Eccoci con i sogni".

"Non ne ha imbroccato una che è una". Sta tutta qua, in un commento crudo di un telespettatore su X, l'avventura sfortunata di Davide ad Affari tuoi , il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino .

Il momento cruciale della partita è tutto sulle spalle della nipote di Davide: "È contento sì, il Doc. Ha risparmiato 200k… sarei contenta pure io", "Il Dottore li ha voluti confondere. Prima i soldi e poi il cambio. E lui si è fatto fregare. Mi spiace per questo ragazzo", "Questo per dar retta alla nipote ha perso 200mila euro per €500...", "Noooo che caz****taa che hai fatto", "Queste caz***te si pagano care. Carissime", "Questi non dormiranno per un bel po'".