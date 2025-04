Gerusalemme, incendio choc. Hamas ai palestinesi: "Bruciate tutto, boschi e case"

"Bruciate tutto". La follia di Hamas non ha confini: il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato "emergenza nazionale" in Israele a causa dell'incendio partito dai boschi sopra Gerusalemme e che ha portato alla chiusura dell'autostrada verso Tel Aviv. Un incendio di cui ancora non si conosce l'origine, ma che è scoppiato in concomitanza con un appello rivolto dall'organizzazione politica militare palestinese che controlla Gaza e Cisgiordania ai suoi sostenitori attraverso Telegram. "Bruciate Israele", si legge in un post, "Bruciate i boschi, le foreste, le case dei coloni, tutto ciò che potete".

Il messaggio è rivolto in particolare ai "giovani della Cisgiordania, giovani di Gerusalemme e ai palestinesi all'interno di Israele". L'obiettivo è invece quello di "vendicare Gaza" perché "Gaza attende la vendetta delle persone libere". Prima del post di Hamas, sempre su Telegram il canale della Jenin News Network aveva invitato i palestinesi a "bruciare i boschi vicino agli insediamenti". Nel post è stata anche pubblicata la foto di una persona mascherata che appicca il fuoco a un campo mentre una città brucia sullo sfondo, con il testo "Le case dei coloni saranno cenere sotto i piedi dei rivoluzionari" e l'hashtag "Bruciate le case dei coloni".

"Lasciateci essere la fiamma della libertà che non si spegnerà. Trasformiamo la loro notte in un giorno ardente. Riportiamo loro gli incubi dell'occupazione, affinché sappiano che ogni giorno è una lotta per la resistenza. Accendete fuochi di libertà ovunque. Non cederemo e non ci arrenderemo finché non avremo bruciato ogni pezzo di terra rubata", prosegue il post su Telegram. Sui social media, gli incendi sono stati anche definiti "Fiamme del Diluvio", riecheggiando il nome dato da Hamas al massacro del 7 ottobre 2023, "Diluvio di Al-Aqsa".

Il canale di notizie palestinese Akhbar Filastin ha twittato sul suo account 'X' "un appello alla gioventù rivoluzionaria e a tutti gli eroi della Cisgiordania. Le case dei coloni e le aree circostanti sono il vostro obiettivo. Bruciatele con le vostre molotov e date fuoco all'erba vicino agli avamposti degli insediamenti". Anche il canale Telegram Jenin News rivolge "appelli ai giovani a bruciare le foreste vicino alle terre violentate. L'entità sionista sta bruciando! Questa è un'opportunità per voi, per alimentare gli incendi, giovani di Gerusalemme e dell'entroterra occupati, date loro fuoco".