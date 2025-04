Kyrgios attacca Sinner ma difende l'amico: doping, travolto dagli insulti

Il grande accusatore, il moralista, "moralizzato" e deriso dai commentatori su X. Non ha fatto una bella figura Nick Kyrgios, il tennista australiano che in mancanza di risultati, anche a causa dei gravi problemi fisici che lo hanno tenuto ai box per oltre un anno, ha passato gli ultimi mesi ad attaccare in maniera violenta e proditoria Jannik Sinner dandogli apertamente del "dopato" per la vicenda Clostebol.

Nonostante l'azzurro numero 1 al mondo abbia chiuso il caso con un patteggiamento a 3 mesi di stop (la Wada chiedeva 2 anni, salvo riconoscere l'enormità dell'eventuale condanna davanti al Tas e accordandosi per una "vittoria morale") e in tanti, nel circus, lo abbiano considerato vittima di una ingiustizia, Kyrgios non ha mollato la presa e anzi ha proseguito ad accanirsi contro l'altoatesino a colpi di tweet, battutine maliziose, sospetti e pizzini.

Ora, però, il classe 1995 che quest'anno è tornato in campo senza grandi fortune (2 soli set vinti da gennaio a oggi) è incappato in un clamoroso scivolone social: ha infatti difeso a spada tratta l'amico e connazionale Max Purcell, condannato dall'Itia (il tribunale anti-doping interno al tennis, che per inciso aveva assolto Sinner) a 18 mesi di sospensione. .