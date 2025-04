Luca Bizzarri, lo sfogo: "Sono un fallimento"

"Dal punto di vista umano sono un fallimento. Non ho figli, non ho una compagna, non ho una famiglia. Ho solo il mio lavoro. Questo mi avvantaggia moltissimo…": Luca Bizzarri lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. Intervista nella quale ha parlato anche dell'inizio della sua carriera: "E' stato influenzato dal fatto che io non vengo da una famiglia economicamente solida, i miei non avrebbero potuto permettersi di sostenermi a lungo. Mi dissero: 'Ti aiutiamo come se facessi l’università. Ma non oltre'. Io frequentavo l’Accademia d’Arte Drammatica di Genova. Le mie scelte furono quelle giuste per potermi permettere una certa indipendenza".