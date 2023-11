Amburgo, terrore all'aeroporto: colpi di pistola e molotov, poi sfonda con l'auto in pista

05 novembre 2023 a

L'aeroporto di Amburgo nel caos. Resta chiuso ormai da sabato sera per la "situazione di ostaggi", come reso noto dal portavoce della polizia federale Thomas Gerbert, mentre le autorità di sicurezza della città anseatica hanno invitato i viaggiatori a evitare di recarsi presso lo scalo. Come spiegato dal portavoce della polizia, sabato sera intorno alle 20 un uomo armato ha sfondato un cancello con il suo veicolo ed è entrato nel piazzale dell'aeroporto, sparando due volte in aria con una pistola.

Dall'auto ha anche gettato due bottiglie in fiamme, "una specie di molotov", ha detto Gerbert. Non si sono verificati danni e i vigili del fuoco dell'aeroporto sono riusciti a spegnere gli ordigni incendiari. L'uomo si è fermato sul piazzale accanto a un aereo passeggeri della Turkish Airlines. La moglie dell'uomo aveva precedentemente denunciato alla polizia un possibile rapimento di minori, ha detto ancora Gerbert, come riporta Tagesschau.

La polizia ipotizza che alla base della presa di ostaggi ci sia una disputa sulla custodia. Secondo le informazioni disponibili, l'uomo, di 35 anni, sabato si trovava con la compagna e madre della figlia di 4 anni, quando ha deciso di portare via con la forza la bambina sparando anche in questo caso alcuni colpi in aria, per poi dirigersi verso l'aeroporto.

La portavoce della polizia Sandra Levgrün ha riferito domenica mattina all'emittente Nrd che le trattative con il sequestratore sono in corso da diverse ore. "Al momento partiamo dal presupposto che la bambina stia fisicamente bene. Questo ci dice il nostro contatto visivo in questo momento e le telefonate con l'autore del reato, dove si sente la bambina in sottofondo", ha aggiunto Levgrün.

La polizia di Amburgo ha scritto su X che le operazioni di volo sarebbero rimaste sospese a tempo indeterminato. La polizia ha invitato i viaggiatori a non recarsi in aeroporto per il momento. L'area è in gran parte transennata. Non è possibile raggiungere o entrare nello scalo e la metropolitana non serve l'aeroporto. Questa mattina erano già stati cancellati 61 voli, potrebbero verificarsi ulteriori cancellazioni e ritardi dei voli nel corso della giornata. Secondo l'autorità aeroportuale, sabato sera sono state cancellate sei partenze e quattro arrivi, 17 aerei in arrivo sono stati dirottati su altri aeroporti. Sono stati colpiti un totale di 3.200 passeggeri. Per domenica erano originariamente previsti 286 voli con circa 34.500 passeggeri.