Hamas, Idf in azione: il raid del battaglione Egoz visto dalla body-cam

23 novembre 2023

Le forze speciali israeliane continuano a battere palmo a palmo il territorio di Gaza City. Di fatto l'esercito di Israele non allenta la morsa sui terroristi nell'attesa di definire in modo chiaro e concreto lo scambio tra ostaggi e prigionieri. Nella giornata di ieri era arrivata una apertura da parte dello Stato ebraico ma col passare delle ore, a causa di alcuni dettagli burocratici, lo scambio è slittato. E sul campo della Striscia di Gaza opera l'unità speciale "Egoz". Una pattuglia di uomini dell'Idf che di fatto ha un compito preciso: stanare i terroristi nel cuore di Gaza City.

Ma la Egoz fa di più: distrugge tutti i covi e le infrastrutture usate dai tagliagole. La tecnologia degli strumenti usati dalla Egoz è fondamentale per far saltare le trappole di Hamas preparate per i soldati israeliani. E in pochi giorni sono state ritrovate armi e granate che Hamas usa proprio sul territorio. E in un video rilasciato dall'Idf vengono mostrate le operazioni dell'unità speciale che è entrata in azione negli ultimi giorni. Nella notte e tra le tenebre la Egoz si muove tra i cunicoli e le strade di Gaza City per stanare i tagliagole.

Jabalia circondata, la rete dei bunker di Hamas: la mossa di IdF

Tutte operazioni decisive per estirpare il cancro di Hamas dal territorio di Gaza. Intanto l'esercito israeliano prosegue nelle sue operazioni e ora punta anche verso sud dove i terroristi si sono rifugiati. Il direttore dell'ospedale Al Shifa è stato arrestato: nel nosocomio, sotto i corridoi, c'era una centrale operativa di Hamas. La prva evidente che i terroristi usano i luoghi dove i civili sono più esposti per cercare di mettersi al riparo dagli attacchi dell'esercito israeliano. Il gesto più vile che mostra il vero volto dei tagliagole.