Bbc, la giornalista fa il dito medio: figuraccia in diretta in mondovisione

07 dicembre 2023 a

a

a

Figuraccia in mondovisione per una giornalista della Bbc, Maryam Moshiri. La presentatrice di punta dell'emittente britannica ha aperto il tg di mezzanotte con un dito medio. Pare stesse scherzando con i colleghi dietro le telecamere e non si sarebbe accorta per tempo di essere in diretta. Il video del suo scivolone ha già fatto il giro del mondo. Lei ha provato a correre ai ripari scusandosi su Twitter: “Scherzavo con la regia, mi dispiace molto che sia andato in onda”.

E' stata lei, quindi, a spiegare - attraverso un tweet - cosa è successo nella notte, prima dell'inizio del tg della Bbc. La conduttrice e giornalista stava rivolgendo il dito medio, in maniera scherzosa, ai suoi colleghi. E purtroppo non si è resa conto che la diretta era già partita. "Ciao a tutti, ieri prima dello scoccare della mezzanotte stavo scherzando un po' con la squadra in regia - ha raccontato la Moshiri -. Facevo finta di contare alla rovescia con le dita mentre il regista contava da 10 a 0. Quando siamo arrivati a 1 ho girato il dito per scherzo, senza rendermi conto che sarebbe stato ripreso dalle telecamere".

Maryam Moshini, dunque, si è scusata così con i telespettatori: "Era uno scherzo privato con la squadra e mi dispiace molto che sia andato in onda! Non era mia intenzione far accadere tutto ciò, e mi dispiace se ho offeso o turbato qualcuno. Non stavo 'prendendo in giro' i telespettatori e nemmeno una persona in realtà. Si trattava di una battuta sciocca che era destinata a un piccolo numero di miei amici".