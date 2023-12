Gaza, "cos'abbiamo trovato nello zaino dell'Onu": la denuncia di Israele

09 dicembre 2023 a

Da Israele una nuova, sconcertante denuncia contro Hamas. E parole che sono destinate a inasprire in un modo o nell'altro i rapporti, già ai minimi termini, tra il governo di Tel Aviv e le Nazioni Unite.

Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno infatti riferito di avere trovato un grande orso di peluche con dentro un fucile da cecchino e munizioni durante un raid in una scuola usata da Hamas nella Striscia di Gaza, e altre armi nascoste all'interno di borse dell'Unrwa, agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, nelle classi di una scuola adiacente.

Israelis placed teddy bears to remind the world of the 137 hostages still held by terrorists in Gaza.



Hamas hid sniper rifles and ammunition inside a teddy bear.



Can you see the difference between the two? pic.twitter.com/zmxV6UEh3r — Israel Defense Forces (@IDF) December 9, 2023

"Durante le attività operative della 551esima Divisione, ieri è stato trovato un grande orsacchiotto contenente fucili di precisione e munizioni all'interno di una scuola. Inoltre, in una scuola vicina, sono state trovate armi nascoste nelle aule, alcune nascoste in borse dell'Unrwa", si legge in un post su X del portavoce dell'Idf Daniel Hagari, che allega due video in cui si vedono soldati mentre aprono la schiena del peluche e vi trovano all'interno delle armi.

"L'organizzazione terroristica di Hamas sta usando i giochi dei bambini per nascondere le armi, mettendo deliberatamente a rischio i bambini di Gaza. Durante la guerra, sono state trovate armi nascoste negli oggetti e nelle aree di gioco dei bambini, tra cui nello zaino di una bambina, sotto i letti dei bambini, nelle scuole e nei parchi giochi", aggiunge Hagari.

La denuncia segue di poche ore le violentissime polemiche per il veto posto dagli Stati Uniti all'Onu sul cessate il fuoco all'Onu. Una "scelta immorale" secondo il presidente palestinese Abu Mazen, ma secondo Israele la "vergogna" è invece quella delle stesse Nazioni Unite: "L'invocazione dell'articolo 99, dopo che non è stato utilizzato per la guerra in Ucraina o per la guerra civile in Siria, è un altro esempio della posizione di parte e schierata del segretario Guterres".

Logico che il collegamento indiretto tra lo zainetto delle Nazioni Unite e i terroristi di Hamas rappresenta, a livello mediatico, il tassello della guerra della "narrazione" su quanto sta accadendo nella Striscia dal 7 ottobre scorso, con Tel Aviv che accusa l'Organizzazione delle Nazioni unite di sostenere apertamente non solo i palestinesi, intesi come civili e come politici, ma pure la guerriglia armata di Hamas.