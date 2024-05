Meteo, Mario Giuliacci: dal 6 al 12 maggio sarà un disastro, "nubifragi e neve"

03 maggio 2024 a

Il bel tempo previsto per il prossimo weekend sarà solo una parentesi, perché dalla prossima settimana, dal 6 al 12 maggio, torna invece il maltempo su gran parte dell'Italia per l'arrivo di due cicloni.

Secondo quanto riporta il colonnello Mario Giuliacci, sul suo sito di previsioni del tempo, una "elevata dinamicità del meteo", può portare "fenomeni estremi per la convergenza di masse d’aria di origine completamente opposta. Sono condizioni comunque tipiche per questo momento dell’anno. Quello che dirige il maltempo anche verso l’Italia, è una vasta aria depressionaria situata tra Europa centro-settentrionale e Oceano Atlantico che indirizza le perturbazioni verso il Mar Mediterraneo".

In particolare, per martedì 7 maggio è previsto l'arrivo di un "primo ciclone" che "colpirà le regioni centro-settentrionali e, grazie all’energia potenziale in gioco, potrebbero presentarsi le condizioni ideali per la nascita di celle temporalesche che porterebbero a forti colpi di vento e nubifragi localizzati".

Le zone a rischio saranno "il Nord-Ovest e regioni tirreniche come Toscana e Lazio dove sussisterà il rischio di veri e propri allagamenti. Quindi ritornano le piogge", addirittura potrà cadere la neve. "Sull’arco alpino sarà possibile assistere a un importante accumulo a partire dai 2000/2200 metri di quota".

"Fenomeni piovosi intensi" sono poi previsti anche "tra mercoledì 8 e giovedì 9 maggio. Sarà coinvolta quasi tutta l’Italia, anche se assisteremo ad un alternarsi con momenti più asciutti, tipico del periodo spiccatamente primaverile", si legge sul sito di Giuliacci.

E non finisce qui. Perché "tra la notte di giovedì 9 maggio e le prime ore di venerdì 10 maggio giungerà il secondo ciclone che darà il via ad un nuovo peggioramento con piogge intense e veri e propri nubifragi".