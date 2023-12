Polonia, Donald Tusk eletto premier: "Scacceremo l'oscurità"

11 dicembre 2023 a

Via libera del Parlamento polacco all'elezione di Donald Tusk come nuovo presidente del consiglio dei ministri. A suo favore hanno votato 248 deputati, contro 201 parlamentari. Bocciato il leader del PiS, Mateusz Morawiecki. "Voglio ringraziare le donne e gli uomini polacchi. Grazie Polonia, questo è un giorno meraviglioso, non per me, ma per tutti coloro che in questi anni hanno creduto profondamente che le cose andranno ancora meglio, che scacceremo l’oscurità, che scacceremo il male. Questo è quello che è successo", ha detto Tusk al Parlamento di Varsavia. E ancora: "Sistemeremo tutto insieme. Da domani potremo rimediare ai torti affinché tutti, nessuno escluso, possano sentirsi a casa". Domani la presentazione del programma.

"Congratulazioni Donald Tusk per essere diventato primo ministro della Polonia - ha commentato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su X -. La tua esperienza e il tuo forte impegno nei confronti dei nostri valori europei saranno preziosi per forgiare un’Europa più forte, a beneficio del popolo polacco. Non vedo l’ora di lavorare con te, a cominciare dall’importante Consiglio europeo di questa settimana. Grazie Donald". A commentare l'elezione di Tusk anche l’ex presidente polacco ed ex leader di Solidarnosc, Lech Walesa: "Sono felice che la Polonia stia tornando sulla via dello sviluppo".