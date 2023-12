Israele, addestramento a nord per guerra in Libano

16 dicembre 2023 a

a

a

Vigila Israele sul confine Nord, dove le milizie Hezbollah libanesi, agenti dell'Iran, hanno sparato razzi su una caserma a Shomera. Le forze ebraiche hanno risposto con un elicottero Apache e un drone, distruggendo un lanciarazzi e uccidendo tre miliziani fra Moshav Zar'it e Kibbutz Yir'on. L'IDF ha avviato «addestramenti intensivi sul confine Nord, per preparare i soldati a ulteriori scenari in Libano».

Altri alleati di Teheran, gli yemeniti Huthi, hanno rivendicato attacchi con missili su due navi cargo della italo -svizzera Mediterranean Shipping Company, Alanya e Palatium, dirette in Israele. Non è solo un assist ad Hamas. Per il ministro degli Esteri dello Yemen, Ahmed Bin Mubarak, “gli Huthi sfruttano la crisi di Gaza per guadagnar popolarità nel Paese”, diviso da annidi guerra civile.