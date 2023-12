Albero di Natale si muove da solo: dopo 4 giorni impensabile scoperta

18 dicembre 2023 a

Una notizia che ha dell'incredibile quella che arriva dal Kentucky, negli Stati Uniti. Una famiglia, in vista delle festività natalizie, ha acquistato un albero di Natale vero. Ma, una volta portato a casa e addobbato, qualcosa di strano è accaduto. Quattro giorni dopo, infatti, la famiglia di Lexington si è accorta che la pianta si muoveva da sola. Al suo interno? Un intruso: un piccolo gufo rimasto bloccato tra i rami. A trovare l’animale selvatico un addetto alle pulizie, Bobby Hayes. L'uomo era da solo a casa mentre la famiglia era fuori. Hayes si è reso conto che, azionate le luci, l'albero oscillava. "Il gufo era letteralmente seduto su un ramo", ha spiegato stupito all’emittente locale Wdky-tv.

Portare fuori in salvo l'uccello è stato tutt'altro che semplice. Dopo il primo avvistamento, infatti, il gufo si è nascosto di nuovo tra i rami e le foglie. "Si è arrampicato ulteriormente sull'albero e mi ci sono voluti diversi minuti anche solo per trovarlo", ha spiegato per poi dire di aver informato la famiglia, inviando anche alcune foto, prima di acciuffare il gufo e liberarlo in giardino.

"Fortunatamente c’era lui altrimenti non so quale sarebbe stata la mia reazione. Probabilmente avrei lasciato la casa. Il gufo sarebbe potuto restare lì senza di me. Non sarei tornata a casa" ha ammesso la proprietaria di casa. Anche lei spiazzata per l'accaduto.