Polonia, deputato spegne le candele di Hanukkah in Parlamento: il video

Caos al Parlamento polacco. Un deputato di estrema destra, Grzegorz Braun, ha usato un estintore per spegnere le candele di Hanukkah in Parlamento. Lo rende noto il quotidiano britannico Guardian, mentre sui social è già diventato virale il filmato. Qui si vede Braun allontanarsi dall'aula parlamentare e, usando un estintore, spegnere le candele sacre che erano state allestite nel corridoio del Sejm per celebrare la festa di Hannukah. Il gesto è stato trasmesso in diretta dalle tv che seguono la seduta durante la quale i deputati pongono le domande al nuovo premier Donald Tusk che stamattina ha presentato le linee guida del suo governo. Braun, denunciato in aula da un altro deputato, ha preso la parola per spiegare il suo gesto ma il presidente del Sejm Szymon Holownia lo ha immediatamente espulso dall'aula. "Esprimo il mio rammarico per il gesto di intolleranza che non dovrebbe mai avvenire e che condanno profondamente", ha dichiarato lo stesso Holownia di fronte ai rappresentanti della comunità ebraica presenti. Il presidente ha aggiunto che Braun sarà punito con un multa e denunciato alla polizia. La seduta del Sejm è stata dunque interrotta.

Non è la prima volta che il deputato si macchia di tali azioni. Già a giugno l'uomo ha interrotto una conferenza sul ruolo della Polonia nella Shoah. Braun ha fracassato un microfono sul podio dei relatori e ha tentato di strappare l'impianto audio per impedire al professor Jan Grabowski di tenere una conferenza all'Istituto storico tedesco.

"Questo incidente rappresenta un nuovo minimo nei tentativi di soffocare la discussione sulla complicità dei polacchi nella persecuzione e nell'assassinio dei loro vicini ebrei durante la Shoah", ha detto il presidente dello Yad Vashem (l'Ente nazionale per la Memoria della Shoah) Dani Dayan. E ancora: "Questo atto di vandalismo è più di un brutto attacco a uno studioso di fama internazionale. È un attacco alla libertà accademica, alla documentazione storica e alla memoria della Shoah".