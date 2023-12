20 dicembre 2023 a

Israele, Ucraina e ora Mar Rosso: no, non sarà un buon Natale per l'Europa e l'occidente con tre guerre in pieno svolgimento e un nuovo ordine mondiale all'orizzonte. La sfida è lanciata: nel suo editoriale su Libero il direttore Mario Sechi delinea lo scenario per l'anno che verrà.