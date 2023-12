Uomo sbranato e ucciso in mare in diretta: "Non è uno squalo", orrore e mistero

22 dicembre 2023 a

Un dramma in diretta, ripreso accidentalmente da una telecamera: Joseph Bynens è morto in acqua, azzannato da un predatore, mentre una famigliola immortalava sul bagnasciuga un tenero momento con la figlioletta. E il contrasto tra le risate di mamma e bimba intente a giocare sulla spiaggia e, sullo sfondo, le grida disperate dell'uomo che chiedeva aiuto, è francamente straziante.





Joseph sbranato da uno squalo in diretta: guarda il video su Youtube | IMMAGINI FORTI

La tragedia è accaduta in Messico. Lo scorso 14 dicembre Joseph, chiamato da tutti Jeff, stava nuotando nell'Oceano Pacifico a Playa Queta, nella zona di Ixtapa Zihuatanejo. Improvvisamente il 76enne è stato attaccato da un predatore. Contemporaneamente, sulla spiaggia un uomo riprendeva con il telefonino gli attimi di gioco di una mamma e di una figlia.

Le due ridono, scherzano, corrono ignare di quanto sta accadendo alle loro spalle. Solo dopo qualche secondo la donna si accorge del dramma in corso, sentendo le urla di Jeff che ripete "help", "aiuto". Per la vittima però non ci sarà niente da fare: soccorso e tirato fuori dall'acqua con una gamba amputata di netto, l'anziano è morto dissanguato dopo pochi minuti.

Secondo le prime ricostruzioni, non sarebbe stato però uno squalo ad attaccarlo, ma un grosso coccodrillo. Le ferite riportate sono infatti compatibili con il morso del rettile. Anche la compagna del 76enne è stata aggredita dal coccodrillo ed è ora ricoverata.